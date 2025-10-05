День учителя отметили в Серпухове

Педагоги в Серпухове отметили профессиональный праздник. В округе чествовали учителей, ветеранов и всех работников системы образования.

Особое внимание уделили достижениям образовательных учреждений. В частности, в топ-100 Подмосковья вошли гимназия в Протвине и школа № 18. Еще девять образовательных организаций попали в зеленую зону.

Еще 98 учеников окончили школу с золотыми медалями, 86 — с серебряными. Четырнадцать школьников получили 100 баллов на ЕГЭ. Кроме того, двое учеников стали победителями и четверо — призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поблагодарил ветеранов педагогического труда за вклад в формирование фундамента образовательной системы.