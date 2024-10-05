День учителя отметили в Ленинском округе

В Ленинском округе отметили День учителя в стенах детской школы искусств города Видное. Учителям вручили награды за многолетний труд.

Более 30 педагогов в Ленинском округе получили награды за добросовестный труд и многочисленные заслуги.

«Многие из нас в День учителя испытывают особые эмоции, вспоминая о своих наставниках и учителях — тех, кто вложил в нас знания, уделял внимание и давал ценные советы. Хочу поздравить всех, кто выбрал путь учителя. Ваш труд, внимание и любовь к детям неоценимы. Вы помогаете ребятам разобраться в жизни, раскрыть свои способности, узнать что-то новое и поверить в свои силы. Профессия учителя — одна из самых многогранных», — обратился со словами глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, в Ленинском округе работают более двух тысяч педагогов, из них 1700 — учителя, специалисты образования, психологи и администраторы учреждений. В этом году трудоустроили более 450 молодых специалистов. В муниципалитете функционируют 20 школ, в которых обучаются около 43 тысяч детей.

Педагоги регулярно побеждают и становятся призерами в конкурсах различного уровня.

Пять учителей из Видновской школы № 5, школы совхоза имени Ленина, центра детского творчества «Импульс», Развилковской школы и Видновского технического лицея удостоили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

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