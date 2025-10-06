День учителя отметили в филиалах колледжа «Энергия» в Подмосковье

В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — поздравили педагогов с профессиональным праздников. В учебных учреждениях прошли концерты и Дни самоуправления, сообщили в Минобразования региона.

Преподавателей встретили разноцветными шарами и праздничными открытками у самого входа. Праздничная программа была разнообразной, включала персональные поздравления и даже посвященные песни и стихи.

Главным событием стал концерт от студсовета. Ребята представили забавные сценки из жизни педагогов, музыкальные номера, поздравления под гитару и видео-конкурс. Обучающиеся также приняли участие в состязании «Узнай своего преподавателя по детскому фото». Завершился праздник танцами.

Также в подразделениях колледжа прошли Дни самоуправления. Обучающиеся могли попробовать себя в роли учителей. Это позволило им осознать важность профессии и стать внимательнее к своим педагогам.

«‎Быть учителем — значит намного больше, чем просто давать знания. Это был не просто выходной для преподавателей, а настоящий вызов для наших старшекурсников», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Он дополнил, что день показал, что в стенах учреждения растут не только настоящие специалисты, но и талантливые наставники, которые могут вести за собой.