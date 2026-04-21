Сегодня 09:10 День труда Подмосковья отметили в Наро-Фоминском округе

Наро-Фоминск

Праздники

Награды

В День труда Московской области в Наро-Фоминске чествовали тружеников села, рабочих, специалистов промышленности и победителей конкурсов. На сцену поднимались педагоги и бухгалтеры, плотники и трактористы, медики, работники агропромышленности и многие другие.

Главным богатством региона остаются люди — специалисты своего дела. Всех, кто показал отличные результаты за штурвалом трактора и за рулем комбайна, в полях и на производстве, чествовали депутаты Государственной и Московской областной думы, окружного совета и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Семья тракториста Алексея Сергеева из деревни Устье сделала памятное фото на главной сцене хореографической школы имени Ирины Зайцевой. Перед этим под торжественные фанфары и аплодисменты зрителей шестилетней Насте Сергеевой вручили первый в жизни приз за труд — Гран-при конкурса детских рисунков.

С праздником тружеников городского округа поздравили творческие коллективы и лучшие исполнители ЦДК «Звезда». День труда Московской области призван выразить уважение людям, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона и округа. Этот праздник объединяет людей всех профессий — каждая из них нужна и важна.