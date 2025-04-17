День труда отметили в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших работников предприятий, учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы, прошло в преддверии Дня труда Московской области. Церемония состоялась в Доме культуры «Кучино» в Балашихе и собрала трудовые коллективы округа.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил важность вклада каждого работника в развитие региона.

«Каждый делает свой вклад, чтобы государство развивалось. И те изменения, которые мы видим здесь, в городском округе, они точно заметны», — сказал Брынцалов.

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул значимость совместной работы для процветания города.

«Мне бы хотелось поблагодарить трудовые коллективы, большую команду нашего городского округа, благодаря работе которых город развивается и движется вперед с нашим Подмосковьем и нашей страной», — отметил Сергей Юров.

В ходе мероприятия лучшие сотрудники учреждений Балашихи были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами Московской областной думы и главы округа. Также для гостей выступили творческие коллективы учреждения, добавившие торжественности событию.

День труда Московской области отмечается каждую третью субботу апреля. Закон о его утверждении был подписан губернатором Андреем Воробьевым 3 октября 2017 года.