День текстильщика отметили в деревне Золотово в Воскресенске

Праздник состоялся 16 августа и также был приурочен ко Дню деревни. Жителей поздравили депутат округа Галина Романова и староста населенного пункта Елена Павлова.

Особая атмосфера царила на торжестве благодаря чествованию ветеранов труда и заслуженных работников, посвятивших свою жизнь текстильной промышленности. В их адрес звучали искренние слова благодарности за многолетний добросовестный труд и преданность профессии.

Самые активные и неравнодушные жители, которые вносят неоценимый вклад в развитие и благоустройство Золотово, получили почетные награды главы округа.

Для гостей подготовили насыщенную программу: увлекательные мастер-классы и игровые программы для детей, праздничный концерт с песнями и танцами от артистов муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр», веселые батуты для самых маленьких и вкусные угощения для всех желающих.

Праздник оставил яркие впечатления и прошел в теплой и семейной атмосфере.