День Святой Троицы прошел в старинном храме Николы Чудотворца в Серпухове

31 мая, в День Святой Троицы, на погосте Березна у старинного храма Николы Чудотворца развернулось народное гулянье. Праздник «Русский двор и Троицкие гулянья», посвященный сошествию Святого Духа на апостолов, собрал десятки гостей разных поколений.

Организатором традиционного торжества выступил фольклорный клуб «Трилистник», который проводит мероприятие на этой площадке с 2011 года. В этом году к движению присоединился Православный военно-патриотический клуб имени Владимира Храброго, придав событию объединяющий дух.

Атмосфера соответствовала названию: гости водили хороводы, играли в традиционные игры, слушали живую музыку. Для зрителей выступили московский ансамбль «Грушица», этностудия «Соборка», творческий коллектив «Витязи», певица Христина Зеленова и Сергей Зотов. Особую эстетику празднику придали березовые ветки, которыми по русскому обычаю был украшен храм — символ обновления и благодати. Кульминацией дня стала общая праздничная трапеза за длинным столом.

Глава городского округа Алексей Шимко в своем официальном аккаунте подчеркнул: «Христианские традиции — это фундамент семьи, уважение к старшим и готовность подставить плечо. Наша задача — сохранить это и передать тем, кто через года сам станет примером для своих детей».