День студента отметят во Фрязине

В преддверии Дня российского студенчества Фрязинский лесопарк станет одной из ключевых площадок масштабного областного мероприятия «Зачетный парк». Праздник, организованный в рамках проекта «Зима в Подмосковье», обещает стать ярким событием для молодежи и всех жителей округа.

Любители активного отдыха смогут принять участие в традиционных лыжных гонках. Соревнования пройдут для участников разных возрастных категорий, что позволит попробовать свои силы как опытным лыжникам, так и начинающим спортсменам.

Сбор и регистрация участников пройдет с 10:30 до 10:50 в павильоне проката лесопарка. Всем зарегистрированным будут выданы стартовые номера. Старт гонок — в 11:00. В 12:40 судейская бригада приступит к определению победителей и призеров. Спортивный блок завершится торжественной церемонией награждения медалями и дипломами.

Параллельно со спортивными баталиями в лесопарке развернется насыщенная культурная программа. С 11:00 в административном здании откроется творческая площадка, где молодые артисты и музыкальные коллективы представят свои номера. Здесь можно будет насладиться живой музыкой, пообщаться в неформальной обстановке и открыть для себя новые таланты.

Сразу после музыкального блока в 12:30 начнется интерактивная игровая программа. Участников ждут конкурсы, викторины и эстафеты.

Праздничные мероприятия во Фрязинском лесопарке продлятся до 13:30. Вход на все площадки свободный.