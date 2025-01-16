День студента отметят в Солнечногорске дискотекой на льду 25 января

Гостей ждут захватывающие конкурсы с розыгрышем призов, спортивные игры и эстафеты, а также энергичный ведущий и зажигательная музыка от диджея. После активных развлечений все желающие смогут согреться в чайном баре. Организаторами мероприятия выступили активисты молодежного центра «Возрождение» и местного отделения «Молодой гвардии единой России».

«Приглашаем всех ярко и весело провести День студента на одном из самых популярных катков в Подмосковье. Молодежный блок подготовил интересные и разные активности. Каток в Солнечногорске оборудован прекрасным льдом, есть бесплатный прокат и теплая раздевалка. Каждого угостим вкусным горячим чаем», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Дискотека на льду пройдет на главном катке Солнечногорска в городском парке. Начало в 18:00.

Событие состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».