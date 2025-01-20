День студента отметят в парке имени Лазутиной в Одинцове 25 января

В Татьянин день, 25 января, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха «Лазутинка» приглашает всех учащихся, преподавателей и их друзей на масштабное празднование Дня студента. Гостей мероприятия ждут спортивные состязания, настольные игры и чаепитие.

Праздник в 11:00 откроет лыжная гонка «Снежный след», организованная Одинцовской Епархией. Это отличная возможность для студентов проявить свои спортивные способности, посоревноваться с другими участниками и зарядиться энергией на весь день. Участие в гонке доступно для всех желающих старше 12 лет.

В 16:00 начнется «Ламповый вечер» с интерактивной интеллектуальной игры «100 к одному: Битва студентов». Это шанс проверить свою эрудицию, логику и интуицию, а также побороться за ценные призы. Игра рассчитана на участников старше 18 лет.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организаторы предусмотрели зону «Студенческий заряд». Здесь можно расслабиться, поиграть в настольные игры, послушать музыку и пообщаться с друзьями. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в уютной атмосфере.

На протяжении всего дня в парке будет работать фотозона с забавными надписями и аксессуарами. А после прогулки на свежем воздухе в локации «НеслуЧАЙная встреча» гостей будет ждать ждет горячий чай и угощения. Завершится праздник массовыми катаниями на коньках.