День студента отметят в Наро-Фоминске

25 января вся страна отметит День российского студенчества — праздник с богатой историей и уникальными традициями. Поселок Васильчиново не останется в стороне: в местном Доме культуры «Восток» пройдет масштабное мероприятие, призванное объединить учащихся вузов и колледжей городского округа.

Организаторы подготовили сценарий, в котором познавательный блок сменяется активным отдыхом.

«Вечер откроется рассказом об истоках праздника, о том, почему именно святая мученица Татиана считается покровительницей студентов и какие традиции зародились в Московском университете более двух веков назад. Основная часть праздника будет посвящена креативным состязаниям. Участников ждут оригинальные конкурсы: соревнование на лучшую художественную или образную интерпретацию образа главной героини дня, баттл в красноречии и конкурс на самую оригинальную идею поздравления», — отметили организаторы.

Завершением программы станет праздничная дискотека.