День студента отметят в Луховицах

Общегородской праздник «Зачетный парк» пройдет в центральном парке имени Воробьева. Мероприятие приурочено к традиционному празднику студентов и организовано волонтерами и сотрудниками Дома культуры «Старт».

Фестиваль включен в программу «Зима в Подмосковье». Участниками праздника смогут стать все желающие — как студенты, так и школьники и семьи с детьми. Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль стартует в 11 часов торжественным открытием фотовыставки «Немного истории». Сразу после открытия выставки начинается спортивная часть фестиваля — стартуют соревнования «Студенческий мультиспорт», в которых участники продемонстрируют свою ловкость и командный дух.

Затем гостей ожидает интерактивная развлекательная программа «Студенческий билет». Самых спортивных ждут баталии на свежем воздухе: в полдень начинаются матчи по мини-футболу «Зимняя жара». На фестивале предусмотрены развлечения не только для любителей активного отдыха. С 12:30 до 13:00 будет открыта чайная зона.