Праздничный митинг ко Дню спецназа провели в Химках
Торжественное мероприятие ко Дню спецназа Вооруженных сил России организовали в сквере имени Марии Рубцовой в Химках. Участники возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».
Участие в праздничном митинге приняли неравнодушные жители округа, кадеты, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты.
«Мы поздравляем наших доблестных бойцов и ветеранов спецназа с профессиональным праздником, чтим память о героях, павших во имя Родины», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.
Кроме того, на торжественном митинге жителям рассказали подробнее о работе подразделения и задачах спецназа. Собравшиеся также узнали историю возникновения праздника.
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