Праздничный митинг ко Дню спецназа провели в Химках

Торжественное мероприятие ко Дню спецназа Вооруженных сил России организовали в сквере имени Марии Рубцовой в Химках. Участники возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Участие в праздничном митинге приняли неравнодушные жители округа, кадеты, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Мы поздравляем наших доблестных бойцов и ветеранов спецназа с профессиональным праздником, чтим память о героях, павших во имя Родины», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, на торжественном митинге жителям рассказали подробнее о работе подразделения и задачах спецназа. Собравшиеся также узнали историю возникновения праздника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».