День спасателя отметили в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах прошли масштабные торжественные мероприятия, посвященные сразу двум датам: 35-летию со дня создания Министерства по чрезвычайным ситуациям России и профессиональному празднику — Дню спасателя Российской Федерации.

Главной площадкой праздника стал местный Дом культуры, который собрал руководство и личный состав территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас», представителей местной администрации, добровольных пожарных, а также ветеранов службы — тех, кто стоял у истоков и заложил фундамент современной системы спасения.

В концертном зале специалисты ведомства были удостоены высоких наград: глава округа Олег Павлихин лично вручил 10 почетных грамот и благодарственных писем, выразив признательность за доблестную службу. Кроме того, 15 работников были отмечены правительственными и ведомственными наградами.

Особое место в ряду награжденных занял пожарный 332-й пожарно-спасательной части Сергей Стастен, которому было присвоено почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области».