День социального работника отметили в реабилитационном центре в Можайске

Сотрудников поздравили первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и председатель Совета депутатов Василий Овчинников. Они вручили благодарственные грамоты и отметили высокую значимость труда специалистов, которые каждый день дарят тепло и заботу тем, кто особенно в этом нуждается.

«Мы чествуем людей уникальной профессии. Ваша работа — это ежедневный, кропотливый труд, требующий выдержки и тепла сердец. На территории Можайского округа, как и во всей Московской области, вы являетесь главной опорой для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — отметил Алексей Сперанский.

Заместитель директора центра Олеся Дмитренок зачитала поздравление от имени руководства.

«Вы каждый день доказываете, что доброта, милосердие и профессионализм могут жить в одном человеке. Спасибо за вашу выдержку, чуткость и готовность помочь», — подчеркнула Олеся Дмитренок.

Также она особо отметила волонтеров за их большое сердце и готовность помогать детям. Ярким финалом мероприятия стали выступления солистов коллектива «Виктория» с Венским вальсом, воспитанников вокально-хоровой студии «Глория» с песнями «Солнечные зайчики» и «Божья коровка», юных дарований Дома детского творчества, а также образцового коллектива «Линия танца» Детской школы искусств № 1 имени Герасимова с «Татарским танцем» и открывавшим программу танцем «Халай».