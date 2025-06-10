День социального работника отметили в Химках

Сотрудники Химкинского управления соцзащиты получили поздравления и благодарности от представителя местной власти. Визит прошел в преддверии Дня социального работника, который ежегодно отмечается в России 8 июня.

С профессиональным праздником специалистов поздравил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев. Он вручил памятные подарки и цветы заместителю начальника Окружного управления социального развития № 22 Минсоцразвития Московской области Раисе Пестряковой и заведующей отделом социального обеспечения Марии Певневой.

«Социальные работники — это люди с большим сердцем, которые ежедневно помогают самым уязвимым категориям граждан. Их профессиональные качества, чуткость и внимание делают жизнь многих химчан лучше и комфортнее», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев.

Отдел социального обеспечения в Химках оказывает комплексную помощь людям с инвалидностью. Среди направлений работы — организация стационарного и полустационарного ухода, помощь на дому, предоставление технических средств реабилитации и оформление компенсационных выплат.