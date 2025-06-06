День социального работника отметили в Богородском округе

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника, прошло в Окружном управлении социального развития № 4 в Ногинске. Всем причастным вручили награды и подарки.

Специалистов поздравили заместитель главы Богородского округа Олег Шойко и депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов.

«Сегодня мы чествовали тех, кто выбрал для себя важную и ответственную работу — ежедневно помогать людям, нуждающимся в социальной поддержке, в простом человеческом участии», — сказал депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов.

В Подмосковье трудятся более 14 тысяч социальных работников, а таких пансионатов, как этот, — всего 35. В регион привлекают новые молодые кадры и расширяют программу поддержки: это и выплаты, и компенсация аренды жилья, и программа «Приведи друга».