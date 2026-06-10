День социального работника отметили в Богородском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, прошло в Районном доме культуры города Ногинск. Слова благодарности и награды получали специалисты, которые ежедневно помогают семьям, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто нуждается в поддержке.

Праздничную атмосферу создавали эстрадно-джазовый оркестр Богородского округа и ансамбль казачьей песни «Богородские узоры». В фойе для гостей организовали мастер-классы по изготовлению свечей и плетению маскировочных сетей — каждый желающий смог не только познакомиться с новыми навыками, но и внести свой вклад в доброе дело.

С профессиональным праздником специалистов поздравили заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина и председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков. Они поблагодарили соцработников за тепло, заботу и помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

«Социальный работник — это не просто профессия, это призвание быть рядом с теми, кому трудно, дарить тепло и внимание. Спасибо вам за ваше огромное сердце, терпение и ежедневный подвиг, который часто остается незамеченным», — отметил Александр Щербаков.