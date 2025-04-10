День сотрудников военных комиссариатов отметили в Чехове

Уже более 100 лет военкоматы продолжают вносить вклад в развитие и решение важнейшей государственной задачи — обеспечения обороноспособности нашей Родины. В Чехове этот профессиональный праздник отметили во дворце культуры «Дружба».

Вадим Шевырев поблагодарил сотрудников военных комиссариатов за их важный труд. «Комиссариаты не только призывают на службу новобранцев, но и предоставляют возможности для тех, кто хочет построить карьеру в армии. Ваша служба является важным шагом к сохранению мира и стабильности!» — отметил замглавы округа.