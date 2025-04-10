День сотрудников военных комиссариатов отметили в Чехове

Уже более 100 лет военкоматы продолжают вносить вклад в развитие и решение важнейшей государственной задачи — обеспечения обороноспособности нашей Родины. В Чехове этот профессиональный праздник отметили во дворце культуры «Дружба».
В литературно-музыкальной гостиной наградили сотрудников военного комиссариата округа. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев вручил им почетные грамоты и благодарственные письма руководителя муниципалитета Михаила Собакина.
Среди награжденных были Илья Бекенев, Ирина Спирина, Наталья Вздыхалкина, Елена Кочкарева, Наталья Анцышкина Андрей Гладких, Елена Коновалова, Татьяна Бугаевская, Алла Лозгачева и Галина Ременюк.
Вадим Шевырев поблагодарил сотрудников военных комиссариатов за их важный труд. «Комиссариаты не только призывают на службу новобранцев, но и предоставляют возможности для тех, кто хочет построить карьеру в армии. Ваша служба является важным шагом к сохранению мира и стабильности!» — отметил замглавы округа.
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