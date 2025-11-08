День сотрудника органов внутренних дел отметили в Балашихе
Торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника ОВД, прошла в городском округе Балашиха 7 ноября. Отличившимся сотрудникам вручили награды.
В мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, почетный гражданин Балашихи, начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, руководитель городского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Яковлев, личный состав сотрудников, руководители, ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, курсанты колледжа «Энергия».
«Хочется сказать искренние слова благодарности всем сотрудникам за службу и ту большую работу, которую вы делаете для нас. Уверен, что все задачи, которые стоят перед управлением, эффективно выполняются», — сказал Сергей Юров.
Также во время мероприятия почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей: присутствующие возложили цветы к мемориалу.
«Коллеги, поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником. Именно от нас зависит порядок на улицах, спокойствие жителей и их уверенность в собственной безопасности. Хочу выразить признательность нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и традиции», — сказал почетный гражданин Балашихи, начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко.
Напомним, 10 ноября в России ежегодно отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Это праздник посвящен сотрудникам правоохранительных органов, чья деятельность направлена на поддержание правопорядка, противодействие преступности и обеспечение защиты прав населения.