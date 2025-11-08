День сотрудника органов внутренних дел отметили в Балашихе

В мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, почетный гражданин Балашихи, начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, руководитель городского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Яковлев, личный состав сотрудников, руководители, ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, курсанты колледжа «Энергия».

«Хочется сказать искренние слова благодарности всем сотрудникам за службу и ту большую работу, которую вы делаете для нас. Уверен, что все задачи, которые стоят перед управлением, эффективно выполняются», — сказал Сергей Юров.

Также во время мероприятия почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей: присутствующие возложили цветы к мемориалу.