День соседей прошел в Орехово-Зуеве

Во дворе дома № 14 по улице Красноармейская в Орехово-Зуево прошел яркий и душевный День соседей. Жители дома — от мала до велика — собрались вместе, чтобы зарядиться позитивом и укрепить добрососедские связи.

Смех, танцы и азарт конкурсов подарили всем участникам отличное настроение. Развлекательную программу подготовили артисты Дома культуры на площади Пушкина, а управляющая компания «НКС» внесла свой вклад, организовав увлекательные викторины на тему жилищно-коммунального хозяйства. Такие мероприятия не только развлекают, но и помогают лучше понимать вопросы управления домом.

День соседей стал настоящим событием, превратив обычный двор в пространство тепла и единства. Благодаря участию каждого жителя дом № 14 стал не просто адресом, а настоящей дружной семьей. Организаторы и участники уже с нетерпением ждут новых встреч.