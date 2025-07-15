День соседей прошел в Орехово-Зуеве

Во дворе дома № 14 по улице Красноармейская в Орехово-Зуево прошел яркий и душевный День соседей. Жители дома — от мала до велика — собрались вместе, чтобы зарядиться позитивом и укрепить добрососедские связи.
Смех, танцы и азарт конкурсов подарили всем участникам отличное настроение. Развлекательную программу подготовили артисты Дома культуры на площади Пушкина, а управляющая компания «НКС» внесла свой вклад, организовав увлекательные викторины на тему жилищно-коммунального хозяйства. Такие мероприятия не только развлекают, но и помогают лучше понимать вопросы управления домом.
День соседей стал настоящим событием, превратив обычный двор в пространство тепла и единства. Благодаря участию каждого жителя дом № 14 стал не просто адресом, а настоящей дружной семьей. Организаторы и участники уже с нетерпением ждут новых встреч.
Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Капитальный ремонт школы № 8 в Химках завершат к августу 2025 года
Региональная агропромышленная выставка пройдет в деревне Машоново 14 августа
Итоги учебного года 2024-2025 подвели в Химках
Мост через реку Клязьма отремонтируют в Химках
Тело Александра Митты кремируют
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте