День соседей отметили в парке Победы в Наро-Фоминске

Традиционный День соседей отметили в Наро-Фоминске. Событие приурочили к открытию парка Победы. Для жителей организовали концерт.

В День соседей в парке Наро-Фоминска выступили местные творческие коллективы. К примеру, на импровизированной сцене спели воспитанницы вокальной студии «Сюрприз» городского Дворца культуры «Созвездие».

Традиционно День соседей в округе отмечают во дворах различных районов города, но в этот раз событие решили провести в парке Победы в честь его открытия.

Организаторы отметили, что локация выбрана в том числе и потому, что парк — любимое место для семей округа. А это как никогда актуально в Год семьи.