День соседей отметили в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Развлекательное мероприятие состоялось в сквере «Вишневый сад», расположенном в микрорайоне Лопатинский. Праздник собрал жителей самого разного возраста — от мала до велика.

Празднование Дня добрых соседей прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Руководитель фракции в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов рассказал, что первое такое мероприятие состоялось около 20 лет назад.

«После очередного субботника мы собрались за чашкой чая с баранками за столом во дворе дома по улице Центральной. С тех пор это стало доброй традицией: в конце мая проводить „День добрых соседей“ во дворах и скверах микрорайона», — объяснил депутат.

Развлекательную программу в сквере организовали артисты театра ростовых кукол «Софит» из Дворца культуры «Юбилейный». Дети и взрослые с удовольствием делали зарядку, пели и танцевали вместе со сказочными персонажами.