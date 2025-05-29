День соседей отметили в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Развлекательное мероприятие состоялось в сквере «Вишневый сад», расположенном в микрорайоне Лопатинский. Праздник собрал жителей самого разного возраста — от мала до велика.
Празднование Дня добрых соседей прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Руководитель фракции в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов рассказал, что первое такое мероприятие состоялось около 20 лет назад.
«После очередного субботника мы собрались за чашкой чая с баранками за столом во дворе дома по улице Центральной. С тех пор это стало доброй традицией: в конце мая проводить „День добрых соседей“ во дворах и скверах микрорайона», — объяснил депутат.
Развлекательную программу в сквере организовали артисты театра ростовых кукол «Софит» из Дворца культуры «Юбилейный». Дети и взрослые с удовольствием делали зарядку, пели и танцевали вместе со сказочными персонажами.
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