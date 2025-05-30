День соседей отметили на Пионерской улице в Балашихе

В одном из дворов на улице Пионерская для всех собравшихся подготовили концерт, ярмарку домашней кухни, спортивные конкурсы и мастер-классы. Кроме того, можно было поучаствовать в обсуждении вопросов благоустройства своих дворов и новых возможностей для улучшения городской среды.

На народных гуляниях собрались жители округа, представители управляющей компании и депутат Совета депутатов Балашихи Рустам Фахрисламов.

«День соседей — это не просто праздник, это бесценная возможность стать ближе, совместно решать насущные вопросы и объединяться вокруг идеи благоустройства и создания по-настоящему комфортной среды. В таких встречах рождается наше единство, и именно оно — наша главная сила в развитии города», — сказал Рустам Фахрисламов.

Также гостям показали тематическую выставку, что посвящена истории района. В ней собраны фотографии из личного архива жителей с рассказами о становлении домов и улиц, на которых они живут.

Празднование Дня соседей завершилось чаепитием. Оно стало поводом обменяться контактами и распланировать новые совместные инициативы.