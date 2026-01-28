День снятия блокады Ленинграда отметили в школе «Вектор» в Воскресенске
Мероприятие, посвященное 82-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, организовали в рамках патриотического проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений». Актеры школьного театра показали ученикам восьмых классов литературно-музыкальную композицию, посвященную подвигу ленинградцев.
Перед ребятами выступили директор школы Наталья Артемова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Они призвали подрастающее поколение помнить о мужестве, стойкости, достоинстве жителей блокадного Ленинграда, о тех, кто прокладывал Дорогу жизни, защищал Ленинград и потом восстанавливал его, чтобы жизнь продолжалась.
Заместитель председателя окружного совета депутатов Сергей Слепов подчеркнул, что Россия — это не просто территория, а общая история и будущее ее граждан. «Успех Воскресенска, успех России в том, что мы умеем объединяться, передавая из поколения в поколение мудрость, опыт и любовь к Родине», — сказал депутат.