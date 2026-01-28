День снятия блокады Ленинграда отметили в школе № 21 в Коломне
27 января в образовательных учреждениях Подмосковья вместо привычного школьного звонка звучал отрывок из Седьмой симфонии Шостаковича — одного из символов сопротивления осажденных ленинградцев. К этой патриотической акции присоединилась и школа № 21 в Коломне.
В этот день педагоги находят разные способы рассказать школьникам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа. Так, в школе № 21 для пятиклассников организовали кинолекторий — наглядный и проникновенный способ поговорить о прошлом.
«Мы проводим ряд патриотических мероприятий, одним из которых является лекторий „Дневник блокадного Ленинграда“. Это просмотр фильмов или их фрагментов, таких как „Блокадный хлеб“, „Дети войны“, „Дорога жизни“. Просмотр сопровождается комментариями, обсуждением фрагментов фильмов и анализом», — рассказала заместитель директора Оксана Супрунова.
Во время беседы ребятам напомнили о продолжительности блокады — она длилась 872 дня, в течение которых ленинградцы, находясь в условиях голода, холода и постоянных обстрелов, продолжали работать, сражаться и верить в победу.
В завершение кинолектория ребята приняли участие в акции «Блокадная ласточка». В 1942 году, когда немецкое командование заявило, что в город «даже птица не пролетит», жители начали носить жетоны с изображением ласточки, несущей письмо. Этот образ стал символом связи с внешним миром, веры в победу. Школьники украсили жетонами деревья у школы — в память о мужестве ленинградцев.