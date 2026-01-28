День снятия блокады Ленинграда отметили в школе № 21 в Коломне

27 января в образовательных учреждениях Подмосковья вместо привычного школьного звонка звучал отрывок из Седьмой симфонии Шостаковича — одного из символов сопротивления осажденных ленинградцев. К этой патриотической акции присоединилась и школа № 21 в Коломне.

В этот день педагоги находят разные способы рассказать школьникам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа. Так, в школе № 21 для пятиклассников организовали кинолекторий — наглядный и проникновенный способ поговорить о прошлом.

«Мы проводим ряд патриотических мероприятий, одним из которых является лекторий „Дневник блокадного Ленинграда“. Это просмотр фильмов или их фрагментов, таких как „Блокадный хлеб“, „Дети войны“, „Дорога жизни“. Просмотр сопровождается комментариями, обсуждением фрагментов фильмов и анализом», — рассказала заместитель директора Оксана Супрунова.