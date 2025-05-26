День славянской письменности отметили в Центральном парке в Реутове

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Центральном парке в Реутове провели мероприятия ко Дню славянской письменности. Праздник отметили около 750 жителей округа.

В начале открылась ярмарка «Маркет Парк», где посетители приобрели изделия ручного работы. Одновременно воспитанники музыкальной школы № 2 представили фольклорную программу «Славянское наследие». Также прошел увлекательный мастер-класс по древнерусским играм. Хоровая школа «Радуга» представила выступление фольклорного ансамбля «Прялица».

На протяжении праздника работали творческие площадки от городской библиотеки, где посетители осваивали буквицу, создавали книжные закладки и учились каллиграфии.

Праздник завершился открытым пленэром «Цветущий пейзаж» от Детской художественной школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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