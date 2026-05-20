День славянской письменности и культуры пройдет в Одинцове

22 мая в актовом зале администрации Одинцовского округа состоится концерт «Язык Победы: код единства». Программа будет приурочена ко Дню славянской письменности и культуры и начнется в 15:00.

В здании администрации на улице Маршала Жукова запланирована концертная программа с участием творческих коллективов. Для гостей подготовили выступления с живой музыкой и тематические номера, посвященные истории славянской письменности. Вход на концерт свободный, организаторы приглашают жителей округа приходить вместе с семьями.

День славянской письменности и культуры связан с именами святых Кирилла и Мефодия. Их считают создателями славянской азбуки, которая стала основой письменной традиции многих народов. Праздник отмечают в разных странах, где сохраняется культурное и историческое наследие славян.

Впервые подобные торжества в России провели в 1863 году, когда отмечалось тысячелетие создания славянского алфавита. С тех пор дата приобрела значение культурного и просветительского события, объединяющего традиции и современность.

Организаторы отмечают, что вечер рассчитан на широкую аудиторию и должен пройти в теплой атмосфере.

«Мы хотим, чтобы зрители почувствовали связь с историей и культурой через музыку и слово», — рассказали организаторы программы.