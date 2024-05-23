День славянской письменности и культуры отметят в Лобне 24 мая

В парке Киово городского округа Лобня пройдет праздник под названием «Традиции. Духовность. Возрождение». Он приурочен к Дню славянской письменности и культуры.

В этот день посетителей парка ожидает образовательный квест, мастер-классы по народным ремеслам, включая роспись по дереву, плетение браслетов, роспись очелья и колокольный звон, а также выступления художественных коллективов и праздничный буфет.

Также на празднике состоится подведение итогов конкурса каллиграфии. Мероприятие запланировано на 24 мая, начало в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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