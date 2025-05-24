День славянской письменности и культуры отметили в Подольске

В Подольске 24 мая отметили День славянской письменности и культуры в особом месте — на Славянском бульваре рядом с храмом святых Кирилла и Мефодия. Для жителей Подольска и гостей округа были организованы творческие мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и тряпичной куклы, а также интерактивная библиотечная площадка «Загадки славянской письменности».