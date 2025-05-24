День славянской письменности и культуры отметили в Подольске

В Подольске 24 мая отметили День славянской письменности и культуры в особом месте — на Славянском бульваре рядом с храмом святых Кирилла и Мефодия. Для жителей Подольска и гостей округа были организованы творческие мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и тряпичной куклы, а также интерактивная библиотечная площадка «Загадки славянской письменности».
Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул значимость праздника, напомнив, что именно этим святым мы обязаны созданием славянской азбуки, ставшей основой богатого культурного наследия многих народов. Он поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы традиции вдохновляли и придавали силы, а память о предках помогала идти вперед с гордостью и достоинством.
Программа мероприятия включала выступления лучших творческих коллективов округа — лауреатов международных конкурсов, которые сумели сохранить дух традиций в современном исполнении.
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