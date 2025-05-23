День славянской письменности и культуры отметили в Богородском округе

Театрализованный концерт в рамках ежегодной акции «Чистое слово» прошел в Районном доме культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности.

В этом году акция прошла уже в 25-й раз. Каждый год этот праздник становится утверждением великих культуры и языка, прекрасного, чистого русского слова.

Традиционное мероприятие объединило в зрительном зале не только старшее поколение, но и самых юных, талантливых и творческих ребят Богородского округа. Участников и гостей поприветствовал заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

В программе приняли участие солисты и коллективы Районного дома культуры, Ногинской детской школы искусств, культурного центра «Красный электрик».

Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые торжественно отпраздновали в 1863 году в связи с тысячелетием создания славянской азбуки. В том же году было решено отмечать День памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).