День славянской культуры отметили в Свердловском парке в Лосино-Петровском
В парке «Свердловский» отметили День славянской письменности и культуры. Для гостей подготовили концертную программу, наполненную народной музыкой и танцами.
Зрители увидели талантливые выступления ансамблей и артистов Лосино-Петровского. Творческая программа была насыщена традициями и интересными фактами о празднике. Каждый узнал о многообразии славянской культуры.
Организаторы отметили, что в современном мире важно помнить свои корни, беречь традиции и ценить культурное наследие.
«Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Мы надеемся, что это событие подарило вам яркие и радостные впечатления», — поблагодарили организаторы мероприятия.
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