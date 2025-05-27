День славянской культуры отметили в Свердловском парке в Лосино-Петровском

В парке «Свердловский» отметили День славянской письменности и культуры. Для гостей подготовили концертную программу, наполненную народной музыкой и танцами.

Зрители увидели талантливые выступления ансамблей и артистов Лосино-Петровского. Творческая программа была насыщена традициями и интересными фактами о празднике. Каждый узнал о многообразии славянской культуры.

Организаторы отметили, что в современном мире важно помнить свои корни, беречь традиции и ценить культурное наследие.

«Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Мы надеемся, что это событие подарило вам яркие и радостные впечатления», — поблагодарили организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.