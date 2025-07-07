День семьи, любви и верности отметят в парке Серебряных Прудов

8 июля, в День семьи, любви и верности, муниципальный округ Серебряные Пруды приглашает всех жителей и гостей на праздничные мероприятия, которые развернутся в парке культуры и отдыха «Серебряный».

Организаторы подготовили разнообразную программу, включающую в себя фотовыставку «Истории из семейного альбома», лекторий «Благодать любви и счастья», мастер-класс по созданию генеалогического древа, концерт с участием артистов местной самодеятельности, семейный квест «В поисках семейных ценностей», а также чаепитие.

Мероприятия будут проходить в разных частях парка: фотовыставка и концертная программа — у входа, лекторий, мастер-класс и семейное чаепитие — в беседке, а семейный квест — по всей территории парка.

Администрация парка предупреждает, что расписание может быть изменено в зависимости от погодных условий.