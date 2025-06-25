День семьи, любви и верности отметят в Серебряных Прудах

Центральный Дом культуры приглашает всех желающих на семейный антиквиз «Сказочный», который пройдет 6 июля в 17:00 в парке культуры и отдыха «Серебряный». Мероприятие станет возможностью для семей провести время вместе, проверить свои знания в области сказочной литературы и посоревноваться друг с другом.
Вопросы охватят широкий спектр сказок — от русских народных до современных. Участников ждут задания, требующие не только знаний, но и умения работать в команде. За каждый правильный ответ и активное участие команды будут награждены сладкими призами и подарками.
Участие в антиквизе бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Чтобы забронировать место для своей команды, необходимо позвонить по телефону: 8 (909) 162-28-33. День семьи, любви и верности традиционно отмечается в России 8 июля.
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