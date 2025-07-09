День семьи, любви и верности отметили в Волоколамске

Один из главных семейных праздников собрал в парке Победы жителей разного возраста. Организаторы мероприятия подготовили яркую и насыщенную программу.

Гостей приветствовала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, которая отметила значимость таких праздников для поддержания семейных ценностей.

Среди семей, пришедших в парк, были пары с разным стажем семейной жизни, в том числе супруги, которые состоят в браке уже 39 лет. Сергею и Наталье Усовым, а также Олегу и Ирине Барановым вручили почетные грамоты организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в России.

После торжественной части состоялся парад семей, которые представили себя и показали творческие номера. Семья Стуловых, например, исполнила песню, продемонстрировала свой герб и угостила всех домашними кексами.

Программа праздника также включала викторину с призами, выступления местных артистов и творческих коллективов. В завершение мероприятия все его участники сфотографировались на память.