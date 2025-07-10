День семьи, любви и верности отметили в центральном парке Истры

В центральном парке муниципального округа Истра отметили День семьи, любви и верности. Праздник собрал жителей всех возрастов.

Торжество открыла тренировка по самбо для детей в рамках партийного проекта «Выбор сильных». Затем гости погрузились в творческую атмосферу: мастер-классы, конкурсы и концертная программа с участием местных коллективов создали праздничное настроение.

Особенным моментом стало чествование семейных пар — как молодоженов, только начинающих совместный путь, так и супругов, чей союз насчитывает десятилетия.

«Отношения — это дорога с двухсторонним движением. Особенно ценно, когда влюбленные смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Для нас это ежедневная работа, в первую очередь над самими собой», — поделилась семья Ткаченко, прожившая вместе более 30 лет.

Этот праздник стал теплым напоминанием о вечных ценностях — любви, верности и семейном счастье.