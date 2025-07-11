День семьи, любви и верности отметили в Шатуре

Праздничные мероприятия состоялись в парке имени Гагарина в Шатуре. На главной сцене чествовали супружеские пары.

Владимир и Светлана Маруна поженились 50 лет назад. У супругов двое детей и пятеро внуков. Пару наградили медалью «За любовь и верность».

Семьи поздравили председатель Общественной палаты Константин Петров и руководитель КМЦ Александр Гуреев. Творческие коллективы Дома культуры имени Нариманова подготовили концерт. Программа включала также разнообразные игры, конкурсы, плетение венков из ромашек, а завершился праздник пенной вечеринкой.

В Рошале главной площадкой Дня семьи, любви и верности стал парк «Крестов Брод». Жителей и гостей города поздравил депутат Роман Бугорков. Здесь также состоялось чествование супружеских пар. Медалью «За любовь и верность» отметили семью Титовых, воспитывающую пятерых приемных детей. Награду за крепость семейного союза вручили семьям Усановых и Савельевых, которые прожили вместе 50 лет.

Гости праздника участвовали в мастер-классах, делали аквагрим и фотографии на память. Творческим подарком стали выступления местных артистов и коллективов.