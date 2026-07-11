День семьи, любви и верности отметили в Серпухове

8 июля в Серпухове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, которые начались с молебна у памятника Петру и Февронии в Принарском парке и продолжились концертом и церемонией награждения в Серпуховском музыкально-драматическом театре. В рамках торжеств две супружеские пары были удостоены медалей «За любовь и верность», а матери получили «Патриарший знак Материнства»; завершилось мероприятие чином освящения театрального дворика «АРТ-ЧЕХОВ».

Молебен у памятника святым покровителям семьи возглавил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин в сослужении священников Серпуховского благочиния. Верующие вознесли молитвы о помощи в семейной жизни, благополучии супругов и даровании детей, после чего состоялось шествие вдоль Театральной улицы, объединившее всех, кому дороги традиционные ценности.

Праздничная программа в театре включила концерт с творческими номерами и торжественную церемонию награждения. От имени главы Городского округа Серпухов с приветственным словом выступила Мария Барышева, передав поздравления и слова благодарности семьям округа. К собравшимся также обратились иерей Дионисий Коськин, директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак, директор ЦБС Г.о. Ольга Михальцевич, заместитель начальника Военной академии РВСН по военно-политической работе Владимир Чазов и директор Серпуховского музыкально-драматического театра Петр Кравченко.

В ходе церемонии состоялось награждение супружеских пар, проживших в браке более 25 лет: две семьи отмечены медалями «За любовь и верность». Иерей Дионисий Коськин также вручил матерям «Патриарший знак Материнства» — высокую награду Русской Православной Церкви, которой отмечаются женщины, внесшие особый вклад в воспитание детей и сохранение семейных традиций.

Завершилось мероприятие чином освящения театрального дворика «АРТ-ЧЕХОВ», которое совершил отец Дионисий. Освящение пространства стало символическим стартом нового этапа культурной жизни Серпухова: обновленный дворик призван стать точкой притяжения для горожан и гостей округа, местом творческого вдохновения и культурного развития.

Обеспечение правопорядка в ходе всех мероприятий осуществляли военно-патриотическое объединение «Пересвет» и ветераны специальной военной операции. Праздник в Серпухове в очередной раз показал, что семья, любовь и верность остаются главными ориентирами для жителей округа.