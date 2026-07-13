День семьи, любви и верности отметили в Пушкино

В городском парке культуры и отдыха Пушкино прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В торжестве приняли участие супружеские пары разных поколений, в том числе многодетные семьи.

11 июля городской парк культуры и отдыха в Пушкино стал площадкой для празднования Дня семьи, любви и верности. В этот день здесь объединились торжественная атмосфера, духовные традиции и семейные ценности.

Праздник начался с крестного хода от Дворца бракосочетаний. Возглавил шествие иерей Василий Ковальчук — настоятель Казанского храма, благочинный храмов Пушкинского церковного округа. Особую теплоту событию придало то, что отец Василий участвовал в шествии вместе с маленьким сыном.

После крестного хода праздничные мероприятия продолжились в городском парке. Одна из площадок превратилась в импровизированный зал бракосочетаний, где прошли торжественные церемонии и чествование семей.

Участниками праздника стали супружеские пары разных поколений — семьи с большим опытом совместной жизни и молодые пары, которые только начинают свой семейный путь.

В рамках мероприятия десять супружеских пар, среди которых были многодетные семьи, получили благодарственные адреса главы Пушкинского округа Максима Красноцветова. Награды и подарки семьям вручили иерей Василий Ковальчук и уполномоченный главы округа Нина Ушакова.