День семьи, любви и верности отметили в парке «Захарово» в Одинцове

Празднование Дня семьи, любви и верности за многие годы стало традиционным мероприятием для Захарова. Гостей парка встречали у памятника Петру и Февронии музыкальными композициями.

Символично в этот день поздравили молодоженов, которые только начали семейную жизнь, а также четыре другие пары: кто-то вместе уже 50 и 55 лет, еще одни супруги отметили первый юбилей совместной жизни — десять лет.

Особенно торжественным моментом стало шествие многодетных семей округа, в котором приняло участие 35 семей. Колонна состояла более чем из 150 человек — ее возглавили священники Одинцовского и Звенигородского благочиний.

Кульминацией праздника стало выступление артистов Театра Натальи Бондаревой, хора Академии хорового искусства имени Попова, гусляров «Веселый перезвон» и замечательных творческих коллективов.