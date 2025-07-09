День семьи, любви и верности отметили в парке в Раменском

Организаторы подготовили для жителей округа разнообразную программу с концертами, мастер-классами и спортивными активностями. Праздник начался с награждения супружеских пар, которые отмечают юбилей семейной жизни.

Супруги Галанины вместе больше 60 лет, и их любовь только крепнет. Валентина и Константин поженились в 1964 году, а недавно отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Пара бережно хранит свое счастье, и рука об руку познает все его грани.

«Мы до сих пор встаем утром, целуемся, и до сих пор обнимаемся, когда мы уже 60 лет вместе. Весь секрет в любви», — поделилась Валентина Галанина.

Почетными грамотами и подарками наградили и другие супружеские пары, чьи союзы стали примером верности, терпения и любви.