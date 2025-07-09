День семьи, любви и верности отметили в парке в Раменском
Организаторы подготовили для жителей округа разнообразную программу с концертами, мастер-классами и спортивными активностями. Праздник начался с награждения супружеских пар, которые отмечают юбилей семейной жизни.
Супруги Галанины вместе больше 60 лет, и их любовь только крепнет. Валентина и Константин поженились в 1964 году, а недавно отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Пара бережно хранит свое счастье, и рука об руку познает все его грани.
«Мы до сих пор встаем утром, целуемся, и до сих пор обнимаемся, когда мы уже 60 лет вместе. Весь секрет в любви», — поделилась Валентина Галанина.
Почетными грамотами и подарками наградили и другие супружеские пары, чьи союзы стали примером верности, терпения и любви.
«Спасибо вам большое за то, что вы через годы пронесли нежность и любовь. Желаю вам и дальше идти рука об руку. Мы вами гордимся, вы — большой пример для своей семьи и для всех нас», — обратилась к супругам заместитель главы администрации Раменского округа Елена Ивушкина.
На концерте в городском парке выступили лучшие творческие коллективы учреждений культуры. Дети с удовольствием принимали участие в веселой анимационной программе с играми и танцами, разнообразных мастер-классах по рисованию, столярному делу и изготовлению народных кукол. Кроме того, в парке прошел фестиваль «РОДник» с казачьими забавами и беседами о семейных традициях.