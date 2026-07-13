День семьи, любви и верности отметили в парке в Павловском Посаде

В субботу, 11 августа, городской парк в Павловском Посаде превратился в настоящую территорию счастья. Праздник в честь Дня семьи, любви и верности получился по-настоящему семейным: вместе с удовольствием провели время и взрослые, и дети.

Организаторы подготовили насыщенную и интересную программу, так что каждый смог найти занятие по вкусу. Для гостей провели мастер-классы по созданию ярких узоров и оберега «На счастье» для тепла и уюта в доме. В специально оборудованной фотозоне можно было сделать яркие снимки на память. Разнообразные конкурсы объединили участников и зарядили энергией.

В концерте выступили артисты и творческие коллективы, а кульминацией праздника стала пенная дискотека.

День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Главный символ торжества — ромашка, олицетворяющая простоту, чистоту и нежность.