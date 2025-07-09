День семьи, любви и верности отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Фото: Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске стал лауреатом всероссийской премии / Фотобанк Московской области

В Воскресенске прошло областное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Для гостей всех возрастов подготовили тематические площадки и концертную программу.

Гости изготовили ромашки из разных материалов, красивые украшения, памятные сувениры и даже научились росписи хной в славянском стиле.

На концерте выступил хор ветеранов и творческие коллективы Дворца культуры «Химик». Мамы и малыши посетили занятие по йоге от центра «Ласковое сердце».

Также была подготовлена семейная фотозона, чтобы сохранить моменты праздника. Все желающие могли сделать аквагрим, заплести афрокосички и принять участие в подвижных играх.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.