День семьи, любви и верности отметили в парке Ривьера в Можайске

Можайцы отметили День семьи, любви и верности в парке Ривьера. Гости поучаствовали в мастер-классах, сделали фотографии в тематических зонах, увидели выставку фотоснимков разных поколений.

Во время официальной части гостей парка поздравили с праздником заместитель главы Елена Заболотная и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Они наградили супругов, которые прожили вместе больше 50 лет, а также многодетных семей.

Одним из главных событий стали фестиваль и конкурс пирога «Бабушкины секреты». Соревновались 10 семей. Они, помимо основного блюда, приготовили торты и сдобу, семья Нигматулаевых — национальный «Торт семейных историй», семья Максимян — армянскую гату.

Коллективное блюдо приготовили мамы из Можайской общественной организации поддержки инвалидов и семей имени Георгия Победоносца. Во время мероприятия организовали чаепитие и кофейную зону.

Помимо этого, для гостей оборудовали читальный зал с лежаками. Дети и взрослые поучаствовали в мастер-классах и освоили технику плетения венка.

Завершился праздник концертом, во время которого выступили коллективы и солисты Можайского культурно-досугового центра.