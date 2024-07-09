День семьи, любви и верности отметили в парке «Кривякино»

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В парке Кривякино в Воскресенске прошел День семьи, любви и верности. На празднике чествовали юбиляров совместной жизни и молодые пары. Для гостей подготовили развлекательную программу.

В День семьи, любви и верности в Воскресенске чествовали юбиляров совместной жизни и молодые пары. Поздравила супругов заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

«Очень приятно быть на этом празднике. Особенно в год, который объявлен президентом Годом семьи. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы любовь помогала сохранять верность, уважение друг к другу», — сказала Елена Овсянкина.

Настоятель Александро-Невского храма рассказал про святых Петра и Февронию Муромских. После — на сцене выступили творческие коллективы Воскресенска. Продолжил программу государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры».

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