День семьи, любви и верности отметили в парке «Кривякино»

В парке Кривякино в Воскресенске прошел День семьи, любви и верности. На празднике чествовали юбиляров совместной жизни и молодые пары. Для гостей подготовили развлекательную программу.
В День семьи, любви и верности в Воскресенске чествовали юбиляров совместной жизни и молодые пары. Поздравила супругов заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.
«Очень приятно быть на этом празднике. Особенно в год, который объявлен президентом Годом семьи. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы любовь помогала сохранять верность, уважение друг к другу», — сказала Елена Овсянкина.
Настоятель Александро-Невского храма рассказал про святых Петра и Февронию Муромских. После — на сцене выступили творческие коллективы Воскресенска. Продолжил программу государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры».