День семьи, любви и верности отметили в парках Наро-Фоминского округа

В парках Наро-Фоминского округа прошли концерты, творческие мастер-классы и спортивные игры в День семьи, любви и верности. В рамках праздника были отмечены семьи, ставшие примером верности, преданности и мудрости для окружающих.

Маленькие участники рисовали ромашки, школьники соревновались в эстафетах, а взрослые с удовольствием подпевали знакомым песням — именно так проявлялось настоящее семейное счастье в каждом моменте. Все мероприятия этого дня подчеркивали важность поддержки близких, сохранения традиций и создания новых совместных воспоминаний.

«Семья — это самая крепкая нить, что связывает поколения, хранит традиции и передает главные жизненные ценности. Именно в семье рождается та самая духовная сила, которая делает нас обществом, народом, единым целым», — отметил председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.

Поддержка семей остается приоритетом для округа. Помимо организации развлекательных мероприятий, здесь активно создаются комфортные условия для жизни: строятся новые детские сады и школы, открываются современные образовательные центры, чтобы каждый ребенок мог развиваться в благоприятной среде.

Также продолжается благоустройство общественных пространств: обновляются парки, скверы и детские площадки, чтобы у семей было больше возможностей для совместного отдыха. Крепкая и счастливая семья — основа благополучия, и в округе делают все, чтобы эти ценности всегда оставались на первом месте.