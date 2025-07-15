День семьи, любви и верности отметили в Лобне

Трогательное торжество для молодоженов и супружеских пар, чьи чувства выдержали испытание временем, состоялось в Центральном парке. Там также подготовили интересные мероприятия и локации для гостей любого возраста.

Людмила и Вячеслав Авдеевы вместе уже полвека. Поженились в 1975 году, воспитали сына, заботятся о внучке и стараются относиться к себе и окружающим с уважением, любовью и юмором.

«Она целоваться не умела, а я решил ее научить. Научил, так вот пятьдесят лет теперь тренируемся», — рассказал Вячеслав Авдеев.

Секретов долгого брака золотые юбиляры не скрывают: умение слышать друг друга и не обижаться по пустякам помогает в любых жизненных ситуациях, а в отношениях между супругами порой играет определяющую роль.

Приоритеты со временем не меняются, и молодежь старается жить по тем же правилам, что и старшее поколение. Мария и Евгений Кричковские поженились совсем недавно, но уже точно знают, что создать крепкую семью невозможно без понимания, доверия и уважения.

«Самое главное — уметь общаться и понимать друг друга. Мы практически не ссоримся, если возникают какие-то разногласия, сразу же решаем, на месте», — поделились супруги.