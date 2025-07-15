День семьи, любви и верности отметили в Лобне
Трогательное торжество для молодоженов и супружеских пар, чьи чувства выдержали испытание временем, состоялось в Центральном парке. Там также подготовили интересные мероприятия и локации для гостей любого возраста.
Людмила и Вячеслав Авдеевы вместе уже полвека. Поженились в 1975 году, воспитали сына, заботятся о внучке и стараются относиться к себе и окружающим с уважением, любовью и юмором.
«Она целоваться не умела, а я решил ее научить. Научил, так вот пятьдесят лет теперь тренируемся», — рассказал Вячеслав Авдеев.
Секретов долгого брака золотые юбиляры не скрывают: умение слышать друг друга и не обижаться по пустякам помогает в любых жизненных ситуациях, а в отношениях между супругами порой играет определяющую роль.
Приоритеты со временем не меняются, и молодежь старается жить по тем же правилам, что и старшее поколение. Мария и Евгений Кричковские поженились совсем недавно, но уже точно знают, что создать крепкую семью невозможно без понимания, доверия и уважения.
«Самое главное — уметь общаться и понимать друг друга. Мы практически не ссоримся, если возникают какие-то разногласия, сразу же решаем, на месте», — поделились супруги.
В амфитеатре центрального парка в этом году начали проводить выездные регистрации брака. Эту удобную площадку, украшенную большим мозаичным панно, выбирают пары, которым хочется провести церемонию не в привычном помещении загса, а в тени деревьев на открытом воздухе. Здесь же молодожены и юбиляры принимали поздравления с главным семейным праздником.
«Молодым мы желаем прожить очень-очень долго. В уважении, в счастье, в благополучии. Ну и то же самое желаем мы нашим юбилярам. Еще столько же и еще раз столько же. И еще больше любви, больше верности и больше счастья!» — обратилась к виновникам торжества глава Лобни Анна Кротова.
Несмотря на жаркую погоду, гости не расходились долго. Поздравляли главных героев праздника, принимали участие в мастер-классах и слушали душевные песни — такие же нежные и красивые, как отношения между родными и близкими людьми, чьи жизни и судьбы связали любовь и верность.