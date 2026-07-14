День семьи, любви и верности отметили в Лобне
День семьи, любви и верности в Лобне отмечали 8 июля. Главной площадкой праздника стал Центральный парк, где поздравляли многодетные семьи.
В лобненском загсе в этот день соединили свои судьбы три пары новобрачных. С одним из главных событий в жизни их поздравила глава города Анна Кротова.
«Любовь, верность традициям семьи. Я хочу, чтобы эти слова, которые знаменуют сегодняшний праздник, были на протяжении всей вашей долгой семейной жизни. Пусть всегда будет взаимопонимание в ваших семьях. И пусть всегда с радостью с работы вы будете идти домой», — пожелала молодоженам Анна Кротова.
Эстафету любви молодые пары принимали от старшего поколения. В День семьи, любви и верности в загсе чествовали юбиляров семейной жизни. Александр и Галина Рыбаковы отметили золотую свадьбу. Супруги вместе уже полвека, но до сих пор в деталях помнят тот день, когда соединили свои судьбы.
В Центральном парке организовали творческий мастер-класс для детей из многодетных семей. С помощью наставников и родителей они с увлечением создавали памятные поделки, которые обязательно подарят своим родным.
В музей истории Лобни пришли ветераны спецоперации, жены и дети военнослужащих. В День семьи, любви и верности для них подготовили необычный мастер-класс, собрав гостей за ткацким станком.
Ткачество тесно связано с историей города. В середине XIX века купцы Крестовниковы построили на Красной Поляне хлопкопрядильную фабрику. На предприятии работали сотни людей, а само производство стало градообразующим. Каждый участник акции смастерил свой небольшой тканевый фрагмент, который станет частью большого полотна — такого же яркого и неповторимого, как каждая история любви.