День семьи, любви и верности отметили в Лобне

День семьи, любви и верности в Лобне отмечали 8 июля. Главной площадкой праздника стал Центральный парк, где поздравляли многодетные семьи.

В лобненском загсе в этот день соединили свои судьбы три пары новобрачных. С одним из главных событий в жизни их поздравила глава города Анна Кротова.

«Любовь, верность традициям семьи. Я хочу, чтобы эти слова, которые знаменуют сегодняшний праздник, были на протяжении всей вашей долгой семейной жизни. Пусть всегда будет взаимопонимание в ваших семьях. И пусть всегда с радостью с работы вы будете идти домой», — пожелала молодоженам Анна Кротова.

Эстафету любви молодые пары принимали от старшего поколения. В День семьи, любви и верности в загсе чествовали юбиляров семейной жизни. Александр и Галина Рыбаковы отметили золотую свадьбу. Супруги вместе уже полвека, но до сих пор в деталях помнят тот день, когда соединили свои судьбы.