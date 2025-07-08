День семьи, любви и верности отметили в комплексе «Артишок» в Химках

Присутствующим рассказали о возникновении праздника.

«Семья — это основа всего. Это то, что дает человеку силу, поддержку и веру. Праздник любви и верности — важный символ нашего культурного кода. Он объединяет поколения и напоминает о том, как важно хранить тепло в семьях и уважение друг к другу. Поддержка традиционных ценностей — это наш вклад в стабильность общества и в будущее страны», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Помимо просветительской лекции, для гостей «Артишока» организовали мастер-класс по изготовлению ромашки — символа Дня семьи, любви и верности.

«Ромашка — это чистота и свет внутри семьи, это доброта и честность, которыми должно быть пропитано каждое поколение с детства. Сохраняя символы, мы сохраняем суть традиций. А через такие праздники мы передаем понимание того, что любовь — это сила, которая создает и объединяет», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».