День семьи, любви и верности отметили в Домодедове

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в городском округе. Площадкой для основных гуляний стал парк «Елочки».

День начался с Божественной литургии в храме святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которую провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с теми, кому особенно важна помощь и поддержка — с семьями участников спецоперации. Вместе они побывали на экскурсии по новому парку развлечений, посетили кукольный спектакль и прокатились на колесе обозрения.

«В России традиционные ценности всегда стояли во главе угла. В России семья — это мама и папа, и много детей. Сегодняшний праздник как раз об этом. Я вас искренне поздравляю и желаю вам всем счастья, взаимной любви», — обратилась к собравшимся Евгения Хрусталева.