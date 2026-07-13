День семьи, любви и верности отметили в Домодедове
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в городском округе. Площадкой для основных гуляний стал парк «Елочки».
День начался с Божественной литургии в храме святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которую провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с теми, кому особенно важна помощь и поддержка — с семьями участников спецоперации. Вместе они побывали на экскурсии по новому парку развлечений, посетили кукольный спектакль и прокатились на колесе обозрения.
«В России традиционные ценности всегда стояли во главе угла. В России семья — это мама и папа, и много детей. Сегодняшний праздник как раз об этом. Я вас искренне поздравляю и желаю вам всем счастья, взаимной любви», — обратилась к собравшимся Евгения Хрусталева.
Поздравить жителей округа приехал местный депутат Александр Пашков. «Я всегда говорю, что дети — главная инвестиция. Для мужчины — это главная инвестиция в свое будущее. Не дом, не материальные ценности, а именно продолжение рода, который чрезвычайно важен», — отметил Александр Пашков.
Праздник продолжился парадом семей, которые прожили долгие годы в браке и вырастили много детей. Под звон колоколов они торжественно прошли к главной сцене, где им вручили патриаршие знаки и благодарственные адреса главы округа.
Праздник объединил сотни домодедовцев и еще раз напомнил о том, что крепкая семья остается главной ценностью общества.